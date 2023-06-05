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Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила почти 40%

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила почти 40%

Государственное Бюро статистики Турции (TÜİK) сообщило 5 июня, что уровень годовой инфляции в республике по итогам мая составляет 39,59% (0,04% в месячном исчислении).

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