Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила почти 40%

Государственное Бюро статистики Турции (TÜİK) сообщило 5 июня, что уровень годовой инфляции в республике по итогам мая составляет 39,59% (0,04% в месячном исчислении).
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