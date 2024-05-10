Всероссийский профессиональный конкурс «Первый учитель» Состязание объединяет учителей младших школ и помогает распространять передовые педагогические практики.
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Всероссийский профессиональный конкурс «Первый учитель» Состязание объединяет учителей младших школ и помогает распространять передовые педагогические практики.
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