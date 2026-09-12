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Эксперт рассказала, какие заготовки на зиму действительно выгодны

Эксперт рассказала, какие заготовки на зиму действительно выгодны

При этом некоторые рациональнее приобретать готовыми Готовить домашние консервы в 2026 году выгодно далеко не во всех случаях.

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