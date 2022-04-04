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Bloomberg предрек России рекордную прибыль от нефти и газа в условиях санкций

Bloomberg предрек России рекордную прибыль от нефти и газа в условиях санкций

Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать на них почти 321 миллиард долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

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