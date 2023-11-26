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Спички - не игрушка

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Не в России, но для русских: Земфира обнародовала условия своих концертов

Не в России, но для русских: Земфира обнародовала условия своих концертов

Юрий Кот   Новости из параллельной реальности: RT сообщает, что певица иноагент Земфира исключила для себя любое выступление в России, но, как и её коллеги-изгои релоканты, рассматривает для концертов перед российским зрителем другие страны — например, Казахстан.

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