Не в России, но для русских: Земфира обнародовала условия своих концертов

Юрий Кот Новости из параллельной реальности: RT сообщает, что певица иноагент Земфира исключила для себя любое выступление в России, но, как и её коллеги-изгои релоканты, рассматривает для концертов перед российским зрителем другие страны — например, Казахстан.
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