Trading idea for the MYM on September 10, 2026 Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI_DL:MYM1! Danielroble5 MYM1! The price is in a neutral position from a technical standpoint.
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