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Русская весна

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Груды сожжённой бронетехники врага в курской Ольговке (ВИДЕО)

Груды сожжённой бронетехники врага в курской Ольговке (ВИДЕО)

Враг выбит из курской Ольговки: посёлок завален грудами сожженной бронетехники врага. На улицах и дорогах освобожденного населенного пункта в Курской области остались не только кучи трупов боевиков ВСУ, но и груды сожжённых танков, БМП, НАТОвских бронемашин и другой вражеской техники, которую уничтожили наши бойцы.

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