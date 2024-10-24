Груды сожжённой бронетехники врага в курской Ольговке (ВИДЕО)

Враг выбит из курской Ольговки: посёлок завален грудами сожженной бронетехники врага. На улицах и дорогах освобожденного населенного пункта в Курской области остались не только кучи трупов боевиков ВСУ, но и груды сожжённых танков, БМП, НАТОвских бронемашин и другой вражеской техники, которую уничтожили наши бойцы.