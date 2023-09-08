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Минфин США оценил замороженные активы России в $280 млрд

Минфин США оценил замороженные активы России в $280 млрд

Целевая группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), созданная Евросоюзом и США для поиска и заморозки связанных с Россией активов, заявила, что общая стоимость заблокированных Западом суверенных активов РФ составляет примерно $280 млрд.

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