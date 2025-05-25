Врач Тен: Клубника не рекомендована лицам с заболеваниями ЖКТ

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зарема Тен рассказала о пользе и вреде клубники и о том, как правильно выбрать качественную свежую клубнику, сезон которой начинается в Подмосковье.
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