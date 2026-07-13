Депутат Чаплин: маткапитал можно использовать для покупки загородного дома

Закон не запрещает использовать материнский капитал для покупки загородной недвижимости. Но есть важное условие — приобретаемый объект должен быть пригоден для круглогодичного проживания, предупредил в беседе с RT Никита Чаплин, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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