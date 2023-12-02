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СССР-Россия

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Как европейские «карлики» соревнуются в пакостях против России

Как европейские «карлики» соревнуются в пакостях против России

Гадости по-европейски Андрей Соколов    Поведение мелкого и сопливого хулигана-коротышку на заднем дворе, который начинает нагло грозить крепышу, прикрываясь стоящим за его спиной верзилой с дубинкой начинают напоминать гнусные выходки против России бывших республик СССР и некоторых прежних стран «социалистического лагеря», обнаглевших под прикрытием НАТО.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Надо меньше в зад целовать Б-ИИ! Вот и получили! МОЧИТЬ сук!
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