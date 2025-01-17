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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон о том, что он левша: «Из-за этого невозможно найти спарринг-партнера»

Шелтон о том, что он левша: «Из-за этого невозможно найти спарринг-партнера»

«Невозможно найти спарринг-партнера. Только если кому-то нужно играть с Дрэйпером, Шаповаловым или Юго Эмбером.

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