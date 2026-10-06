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Царьград

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Путин открыл в Москве комплекс роботизированного производства батарей

Путин открыл в Москве комплекс роботизированного производства батарей

Президент Владимир Путин открыл в Москве первый кластер производства электрических батарей. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на уникальной площадке будет налажен выпуск батарей под заказ с использованием роботизированных технологий.

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