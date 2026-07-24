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Царьград

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Частицу посоха пророка Моисея провезут по регионам СКФО

Частицу посоха пророка Моисея провезут по регионам СКФО

Архиепископ Феофилакт объявил, что частица посоха пророка Моисея будет провезена по регионам Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие месяцы.

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