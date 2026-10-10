💡Бахчисарайский район частично остается без света «Из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия МЭС остается сложная обстановка с электроснабжением в Бахчисарайском районе.
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