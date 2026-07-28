Ветеран СВО, потерявший ногу под Бахмутом, восстановился и покорил трассу «Гонки Героев»

Участник СВО из Курска – капитан Алексей Молчанов, получивший тяжёлое ранение и потерявший ногу под Бахмутом, смог после реабилитации успешно преодолеть на протезе трассу «Гонки Героев» в Алабино, соревнуясь со здоровыми спортсменами.