Ветеран СВО, потерявший ногу под Бахмутом, восстановился и покорил трассу «Гонки Героев»

Участник СВО из Курска – капитан Алексей Молчанов, получивший тяжёлое ранение и потерявший ногу под Бахмутом, смог после реабилитации успешно преодолеть на протезе трассу «Гонки Героев» в Алабино, соревнуясь со здоровыми спортсменами.
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