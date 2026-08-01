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Костылева о подготовке: «В основном работа шла над программами, связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим проблема. Буду укорачивать заходы, убирать «беговые»

Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева  рассказала о новых программах на сезон. 30–31 июля в Новогорске проходили закрытые прокаты фигуристов из юниорской сборной.

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