Какие две простые фразы чаще всего наводят порчу в толпе Алёна ЮрьеваБольшое скопление людей, будь то в общественном транспорте, на ярмарке или даже в храме, может быть опасным не только с физической точки зрения, но и с энергетической.
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