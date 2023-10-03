Магазины "Светофор" продолжат свою работу в Белоруссии

Крупный ритейлер проводит частичный ребрендинг, который никак не повлияет на интересы покупателей.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", на прошлой неделе вывески на некоторых магазинах "Светофор" по всей республике начали менять на название "Спутник", из чего многие сделали вывод об уходе ритейлера из страны, либо о полном ребриндинге и работе под новым именем.