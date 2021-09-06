German Masters 2022. Результаты, турнирная таблица

﻿﻿26 — 30 января, Герман Мастерс 2022 (рейтинговый), Tempodrom, Берлин, Германия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп German Masters Все новости и результаты German Masters 2022 Квалификация German Masters 2022 Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 9 фреймов (до 5-ти побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд German Masters 2022: Призовой фонд Герман Мастерс 2022 Общий призовой фонд 400 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 80 000Финалист — £ 35 000 Полуфиналисты — £ 20 000 Четвертьфиналисты — £ 10 000 Участники 1/8 финала — £ 5 000 Участники 1/16 финала — £ 4 000 Участники второго раунда — £ 3 000 [свернуть] Сенчури брейки German Masters 2022: Cотенные серии Герман Мастерс 2022 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Квалификация 18 — 26 октября 2021, квалификация German Masters 2022, Chase Leisure Centre, Кэннок, Англия Сенчури брейки квалификации German Masters 2022: Cотенные серии квалификации Герман Мастерс 2022 [свернуть] Второй квалификационный раунд Джадд Трамп / Тянь Пэнфэй (-) Aaron Hill / Энтони Хэмилтон начало 21.