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  • Snookerist
    Дискуссия - всегда хорошо) С наступившим вас Новым годом!)Конец целой эпохи
  • alex stephenson
    Был неправ.Прошу извинить.Тем не менее неуместным свой комментарий не считаю-какой-никакой,а диспут получился...Конец целой эпохи
  • Snookerist
    Может стоит внимательнее читать, прежде чем писать неуместные комментарии?? Где вы увидели, что бы писалось, что Дэви...Конец целой эпохи

German Masters 2022. Результаты, турнирная таблица

German Masters 2022. Результаты, турнирная таблица

﻿﻿26 — 30 января, Герман Мастерс 2022 (рейтинговый), Tempodrom, Берлин, Германия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп German Masters Все новости и результаты German Masters 2022 Квалификация German Masters 2022 Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 9 фреймов (до 5-ти побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд German Masters 2022: Призовой фонд Герман Мастерс 2022 Общий призовой фонд 400 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 80 000Финалист — £ 35 000 Полуфиналисты — £ 20 000 Четвертьфиналисты — £ 10 000 Участники 1/8 финала — £ 5 000 Участники 1/16 финала — £ 4 000 Участники второго раунда — £ 3 000 [свернуть] Сенчури брейки German Masters 2022: Cотенные серии Герман Мастерс 2022 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Квалификация 18 — 26 октября 2021, квалификация German Masters 2022, Chase Leisure Centre, Кэннок, Англия Сенчури брейки квалификации German Masters 2022: Cотенные серии квалификации Герман Мастерс 2022 [свернуть] Второй квалификационный раунд Джадд Трамп / Тянь Пэнфэй (-) Aaron Hill / Энтони Хэмилтон начало 21.

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