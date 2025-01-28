Друг мужа Анны Седоковой намерен загубить ее карьеру

Бизнесмен Марк Пугачев пытается помешать выступлению певицы Анны Седоковой в Алма-Ате. Первое шоу после трагической гибели Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, запланировано на 14 февраля — День святого Валентина.
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