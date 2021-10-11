Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Ну, в принципе, сейчас еще нехилая программа по догазификации идет. Тоже весьма и весьма реальные бабки экономит.Какой прок для гр...
  • Юрий Шимко
    Хорошо прогнулся. Вот только откуда в России миллиардеров столько и зарплаты растут только у депутатов, Миллеров, да ...Какой прок для гр...
  • Марина Трянина
    хорошее словечко нашел "убогие"...именно, убогиеПетр Толстой: Я т...

Эксперт Амирагян рассказал, как перевести автомобиль на газ всего за 20 тысяч рублей

Эксперт Амирагян рассказал, как перевести автомобиль на газ всего за 20 тысяч рублей

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на газобаллонное оборудование, поэтому такой шаг может обойтись владельцу легкового автомобиля всего в 10-20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх