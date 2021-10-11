Эксперт Амирагян рассказал, как перевести автомобиль на газ всего за 20 тысяч рублей

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Господдержка развития рынка газомоторного топлива в сочетании с коммерческими программами позволяет компенсировать большую часть затрат по переходу на газобаллонное оборудование, поэтому такой шаг может обойтись владельцу легкового автомобиля всего в 10-20 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.