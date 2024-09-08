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Игроки EVE Online устроили битву за Фортизар на триллион ISK В начале этой недели и...

Игроки EVE Online устроили битву за Фортизар на триллион ISK В начале этой недели и...

Игроки EVE Online устроили битву за Фортизар на триллион ISKВ начале этой недели игроки EVE Online ввязались в драку за Фортизар, в результате которой было потеряно кораблей на 1,1 триллиона ISKЧитать дальше → источник#EVE_Online.

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