Симоньян назвала возможные сроки окончания СВО, "если ничего не случится"

Конфликт может завершиться очень скоро при условии, что непредвиденных ситуаций не будет.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала возможные сроки завершения украинского конфликта.
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