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Симоньян назвала возможные сроки окончания СВО, "если ничего не случится"

Симоньян назвала возможные сроки окончания СВО, "если ничего не случится"

Конфликт может завершиться очень скоро при условии, что непредвиденных ситуаций не будет.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала возможные сроки завершения украинского конфликта.

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