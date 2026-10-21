По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбер выплатил 1,15 млрд руб. компенсации НДС за эквайринг.
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