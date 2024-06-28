«Живите, дышите, у вас все впереди»: сегодня исполнится мечта подопечной президентского Фонда «Круг добра»

Она увидит настоящие алые паруса, которые когда-то нарисовала как символ надежды и веры По приглашению президентского фонда «Круг добра» 18-летняя Дарья Кухарчук вместе с мамой Еленой, папой Сергеем и младшей сестрой Катей приехала в Санкт-Петербург.