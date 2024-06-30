Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.