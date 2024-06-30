Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Заварухина
    Надежда на Думу вообще не стоит опереться, буквально в пятницу « Г. Дура» отклонила все законы косающиеся мигрантов, ...Бастрыкин бросил ...
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Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.

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