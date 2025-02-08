В Тверской области автоинспекторы провели занятие с гимназистами

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери побывали в городской гимназии № 6 и напомнили школьникам о важности соблюдения Правил дорожного движения.
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