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130 тонн продукции привезут фермеры Алматинской области на ярмарку в Алматы

130 тонн продукции привезут фермеры Алматинской области на ярмарку в Алматы

Ярмарки пройдут в южной столице в ближайшие выходные. Как сообщили в Комитете торговли Министерства торговли и интеграции РК, в эти выходные с 30 ноября по 1 декабря текущего года в четырех районах Алматы будут проводится очередные сельскохозяйственные продовольственные «ярмарки выходного».

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