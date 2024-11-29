130 тонн продукции привезут фермеры Алматинской области на ярмарку в Алматы

Ярмарки пройдут в южной столице в ближайшие выходные. Как сообщили в Комитете торговли Министерства торговли и интеграции РК, в эти выходные с 30 ноября по 1 декабря текущего года в четырех районах Алматы будут проводится очередные сельскохозяйственные продовольственные «ярмарки выходного».