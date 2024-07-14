Нейросеть Gemini уличили в сканировании PDF-файлов пользователей Google «Диска» Ст...

Нейросеть Gemini уличили в сканировании PDF-файлов пользователей Google «Диска»Стремительное развитие нейросетей давно вызывает опасения экспертов по поводу обеспечения конфиденциальности при взаимодействии с такими алгоритмами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)