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Григорян о грубости в адрес журналистки: «Ее спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я сказал три синонима к нецензурным выражениям»

Григорян о грубости в адрес журналистки: «Ее спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я сказал три синонима к нецензурным выражениям»

3 августа журналистка «Спорт день за днем» Виктория Кэшби задала Александру Григоряну вопрос о возможной отставке на фоне трех поражений подряд на старте сезона.

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