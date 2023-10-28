Как Путин Пашиняна изолировал. Армения осталась у разбитого корыта. Спровоцировать драку на Кавказе не получилось

А помните, как ещё совсем недавно все боялись, что после совершенно разумного и легитимного возврата Нагорного Карабаха в родную гавань, Азербайджан начнёт прокладывать себе путь в Турцию путём захвата Зангезурского коридора? Так вот, теперь уже нет никаких сомнений, что эту массированную истерию развивал не кто иной, как сам Пашинян.
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