ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    А никто в 1998 году и не думал, что Россия поднимется настолько, что пригороды больших и малых городов вдруг обретут ...Путин отменил кон...
  • Irina Maloy (Сидорич)
    ВерноПутин отменил кон...
  • Юлия Кахичко
    А разве этот закон не про малые народности России? В представленных текстах ни слова про мигрантов и прочих пришлых и...Путин отменил кон...

Как Путин Пашиняна изолировал. Армения осталась у разбитого корыта. Спровоцировать драку на Кавказе не получилось

Как Путин Пашиняна изолировал. Армения осталась у разбитого корыта. Спровоцировать драку на Кавказе не получилось

А помните, как ещё совсем недавно все боялись, что после совершенно разумного и легитимного возврата Нагорного Карабаха в родную гавань, Азербайджан начнёт прокладывать себе путь в Турцию путём захвата Зангезурского коридора? Так вот, теперь уже нет никаких сомнений, что эту массированную истерию развивал не кто иной, как сам Пашинян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лобастов
Армяне хотели как лучше, выбирая Пашиняна, взамен &quot;засидевшегося&quot; Саргсяна... Оказалось, что революция, даже мирная, не всегда хорошо.
Ответить
3 д.
ВД
Вовладар Даров
Не армяне выбирали Пашиняна, его поставила Америка, все об этом знали давно!
Ответить
3 д.
Анатолий Анатольев
Пора ДЕБИЛОВ наказывать по взрослому!
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх