Китай: четыре человека погибли, а еще один пропал без вести после того, как автомобиль был смыт внезапным наводнением при переходе моста в деревне Баоцзяин, Уланкаб, Внутренняя Монголия, в послеобеденные часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии