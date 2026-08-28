Удары ВС РФ по военным целям на Украине, контакты с США, визит Путина в Нижний Новгород: о чем говорил Песков

На брифинге в пятницу, 28 августа 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации вокруг украинского урегулирования, продвижении российских войск и продолжении ударов по военной инфраструктуре Киева.
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