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Журнал «Профиль»

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Удары ВС РФ по военным целям на Украине, контакты с США, визит Путина в Нижний Новгород: о чем говорил Песков

Удары ВС РФ по военным целям на Украине, контакты с США, визит Путина в Нижний Новгород: о чем говорил Песков

На брифинге в пятницу, 28 августа 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации вокруг украинского урегулирования, продвижении российских войск и продолжении ударов по военной инфраструктуре Киева.

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