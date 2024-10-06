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Какую рыбу всегда запрещала есть православная вера?

Какую рыбу всегда запрещала есть православная вера?

В Старом Завете написано, что верующим нельзя есть свинину, мясо верблюдов и зайцев. А еще в этот список запрещенных продуктов входила некоторая рыба и водные обитатели… Греховная рыба В Ветхом Завете написано, что тем, кто верит и чтит Бога, нельзя есть рыбу без чешуи, потому что она «нечистая».

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