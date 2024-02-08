Западные страны начали осознавать невозможность поражения РФ на Украине

Стратегическое поражение России в рамках специальной военной операции на Украине невозможно. Такое осознание уже пришло к представителям западных стран, заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, трансляция началась на официальном сайте ведущего.
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