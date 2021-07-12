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Ночью в Алуште горел 12-этажный дом

Ночью в Алуште горел 12-этажный дом

Вчера поздно вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в 12-этажном доме в Алуште.

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Михаил Фадеев
Как решает одесская строительная компания Будова проблему эвакуации людей в высотных зданиях Одессы. Спуск 4-х человек с 26 этажа. https://www.youtube.com/watch?v=8KHZJ-nJBJo Спуск производился согласно международных правил по технике безопасности при производстве работ на высоте одновременно на ДВУХ веревках. С крыши начали спуск 2 человека, по дороге вниз подобрали с разных этажей еще двоих. Национальный Харьковский Университет Гражданской Защиты Населения показательный групповой спуск 10 человек. https://www.youtube.com/watch?v=ic0nFmdt-gM&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=A0NuZ7dbR5A Игнорирование требований правил по охране труда при использовании одноверевочных или однотросовых эвакуационных систем уже привело к такому результату https://www.youtube.com/watch?v=ysPFrcW3jOw&feature=youtu.be А это к вопросу, а если веревка перегорит. Здесь видео домашних испытаний 10 мм огнестойкой базальтовой веревки под весом 120 кг, которая простояла под действием открытого огня домашней горелки 4 минуты 55 секунд https://www.youtube.com/watch?v=P9HNuny12oE

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