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Воевал против фашистов, заслужил уважение всего СССР, дерзко нахамил великому Тарасову. История про Сологубова

Воевал против фашистов, заслужил уважение всего СССР, дерзко нахамил великому Тарасову. История про Сологубова

Смелый, но очень некрасивый поступок.Многие годы хоккеисты натурально боялись Анатолия Тарасова. И небезосновательно: главный тренер ЦСКА был очень строгим специалистом.

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