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Сергей Арбузов: Формула проста: я даю деньги, ты возвращаешь долги тому, кому я скажу

Сергей Арбузов: Формула проста: я даю деньги, ты возвращаешь долги тому, кому я скажу

Поразительно совпало выделение США для Украины 60 млрд долларов и эта новость: «Частные внешние кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, намерены возобновить их в 2025 году», — пишет The Wall Street Journal.

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