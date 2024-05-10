Сергей Арбузов: Формула проста: я даю деньги, ты возвращаешь долги тому, кому я скажу

Поразительно совпало выделение США для Украины 60 млрд долларов и эта новость: «Частные внешние кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, намерены возобновить их в 2025 году», — пишет The Wall Street Journal.