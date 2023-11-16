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8 неисправностей автомобиля, которые могут произойти из-за плохого топлива

8 неисправностей автомобиля, которые могут произойти из-за плохого топлива

Почему автомобиль может выйти из строя по причине плохого топлива?/ Фото: drivenn.ru Когда цены на топливо ползут вверх, естественная реакция каждого автовладельца – пользоваться более дешевым бензином или дизелем.

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