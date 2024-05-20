Турция – Израиль: «дырявое эмбарго» Реджепа Эрдогана

Торговля станет более дорогой и будет поддерживаться через третьи страны Как мы отмечали в предыдущих публикациях, многие месяцы после начала 7 октября военной операции Израиля против Газы турецкие руководители, гневно обличая «сионистский режим» в ходе организуемых ими манифестаций и в публичных заявлениях, в реальности не предпринимали никаких реальных действий, призванных создать режиму Нетаньяху реальные неудобства.