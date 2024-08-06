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Вечерний Новосибирск

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Департамент по тарифам Новосибирской области прокомментировал изменение тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов

Департамент по тарифам Новосибирской области прокомментировал изменение тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 23.07.2024 № 163-ЖКХ МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» установлены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на период регулирования 2024-2031 годов, в том числе на 2024 год в размере 436,69 руб.

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