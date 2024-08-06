Департамент по тарифам Новосибирской области прокомментировал изменение тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 23.07.2024 № 163-ЖКХ МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» установлены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на период регулирования 2024-2031 годов, в том числе на 2024 год в размере 436,69 руб.