Для Киева сложилась катастрофическая ситуация на фронте Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал лукавством заявление Украины о готовности к перемирию и намерению положить конец конфликту.
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