Актриса Светлана Иванова назвала самую сильную женщину в шоу-бизнесе

Актриса Светлана Иванова считает Аллу Сигалову самой сильной женщиной в российском шоу-бизнесе. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на показе стилиста Никиты Карстена в театре Маяковского.
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