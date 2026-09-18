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Царьград

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Reuters: Сэм Альтман выступит на заседании Совбеза ООН 23 сентября

Reuters: Сэм Альтман выступит на заседании Совбеза ООН 23 сентября

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступит 23 сентября на заседании Совбеза ООН. Тема - риски искусственного интеллекта.

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