🇷🇺 Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России Президент РФ Владимир Путин сказал об этом в обращении к читателям книги «Крым.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России Президент РФ Владимир Путин сказал об этом в обращении к читателям книги «Крым.