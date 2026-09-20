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Регионы России

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Анталья готовится принять более 165 тысяч гостей в ноябре-декабре

Анталья готовится принять более 165 тысяч гостей в ноябре-декабре

Анталья ожидает значительный наплыв туристов в ноябре и начале декабря благодаря проведению сразу трёх крупных международных мероприятий.

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