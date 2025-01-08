Наша разведка вычислила, где 82-я десантная бригада противника готовилась к новым «подвигам» в России Судя по всему, «наступ последней надежды» в Курской области буквально захлебывается в крови ВСУшников.
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