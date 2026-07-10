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ЛДПР предлагает расширить перечень услуг по ОМС для женщин после родов

ЛДПР предлагает расширить перечень услуг по ОМС для женщин после родов

ЛДПР выступила с инициативой расширить перечень услуг по ОМС для женщин в послеродовый период. Предлагается включить реабилитационные процедуры, психологическое сопровождение женщин и массаж в бесплатную медпомощь после родов.

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