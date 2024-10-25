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"Про передовую только слышали": Лакшери-батальон из осуждённых чиновников проедает народные деньги на СВО

"Про передовую только слышали": Лакшери-батальон из осуждённых чиновников проедает народные деньги на СВО

Коллаж Царьграда Отправить себя на войну просят проворовавшиеся чинуши. Украв миллионы, заключают контракт с Минобороны, получают солидное боевое жалованье и тёплое место.

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Комментарии
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Samarium
Всю эту проворовавшуюся чиновничью  шатию распределить по различным штурмовым батальонам и только на передовую....Там за ними воюющие ребята сами присмотрят и если что, то направят в нужном направлении....
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8 час.
лм
людмила мишенкова
Наша беззубая власть ни закона конкретного принять не может, ни исполнить его. Кто додумался до этой преступной схемы заменить 16 лет заключения на пол года в тылу СВО, еще и без выплаты штрафов. Бред какой то !!!
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8 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Нам не хватает жёстких решений Сталина. Те, кто ворует у государства - это враги народа! Те, кто их выпускает после суда под видом СВО - такие же враги! Если мы не будем ими возмущаться, хотя бы в соцсетях, ничего не сдвинется с места. Надо чаще об этом говорить и писать, возможно, дойдёт до власти.
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7 час.

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