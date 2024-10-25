"Про передовую только слышали": Лакшери-батальон из осуждённых чиновников проедает народные деньги на СВО

Samarium Всю эту проворовавшуюся чиновничью шатию распределить по различным штурмовым батальонам и только на передовую....Там за ними воюющие ребята сами присмотрят и если что, то направят в нужном направлении....

лм людмила мишенкова Наша беззубая власть ни закона конкретного принять не может, ни исполнить его. Кто додумался до этой преступной схемы заменить 16 лет заключения на пол года в тылу СВО, еще и без выплаты штрафов. Бред какой то !!!